Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü diğer edebiyat bölümlerinden ayıran bir özellik bulunur. Bu özellik öğrencilerin yalnızca bir dilin edebî eğitimini almamaları özelliğidir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde okuyan öğrenciler birçok dilin edebî eğitimini alırlar. Bu bölümün amacı ise eğitim alan öğrencilere pek çok dilin edebiyatı hakkında bilgi sağlamak, nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirerek sektöre kazandırmak olarak bilinir. Pek çok bölümde olduğu gibi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden de mezun olan öğrencilerin bulunacakları sektörlere katkı ve fayda sağlanması amaçlanır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü birçok ülkenin dili ve edebiyatı hakkında bilgi toparlamak ve bu elde edilen bilgileri karşılaştırıp çıkarım yapmak adına uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Ülkemizde ilk olarak 1996 yılında açılan bölüm spesifik bir edebiyata yönelmekten öte dünya edebiyatı ve daha ötesiyle ilgilenen bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Gerek klasik romanlar gerekse tiyatro oyunları gibi pek çok edebi tür ile öğrencileri tanıştırır. Bölümü okuyan öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen bölüm, edebiyatın kuram ve geleneklerine aşina olan öğrenciler için mitoloji, felsefe ve sosyoloji gibi çeşitli alanlarla iç içe geçer.

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olan öğrenciler bulundukları sektöre katkı sağlayabilir ve elde edilen bilgiler ışığında geleceği aydınlatmaya yardımcı olur. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü eğitim süresi kaç yıl ve bölümün lisans mı yoksa ön lisans mı olduğudur. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans bölümüdür. Birçok farklı dilin yapısını ve edebiyatını inceleyen bölümde karşılaştırmalı edebiyat ile ilgileri bilgiler elde edilmeye çalışılır. Bu bölümü tercih edecek olan kişiler hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin edebiyatına, dil yapısına ve tarihini meraklı olmalıdır. Ayrıca bu bölümde okuyacak öğrencilerin analiz ve tahlil yeteneklerinin de gelişmiş olması oldukça önemlidir. Karşılaştırmalı edebiyat bölümünde okuyan öğrenciler 8 dönem boyunca birçok dile ait olan edebi dersler ile karşı karşıya gelir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir;

Türk Kültürü Tarihi

Batı Kültürü Tarihi

Eleştiri Kuram ve Yöntemleri

Edebi Akımlar

Romanın Tarihsel Gelişimi

Felsefe Tarihi

Tiyatronun Tarihsel Gelişimi

Genel Dilbilim

Karşılaştırmalı Metin Analizi

İngilizce Edebi Çeviri

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri başta bu dersler olmak üzere 4 yıl boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. 4 yıllık bir lisans bölümü olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde bazı üniversiteler öğrencilere hazırlık sınıfı da okutur. Bu kapsamda bölüm bazı üniversitelerde 5 yıl olarak okunur. Bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.

Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları ne iş yapar?

Hemen her öğrenci üniversiteyi bitirdikten sonra kendisini bekleyen iş imkanlarını merak eder. Pek çok öğrenci daha üniversiteye başlamadan iş olanaklarına bakıp bölüm tercihini ona göre yapar. Bu araştırmalar kapsamında çalışacağı alanları öğrenmesi seçeceği bölüme yardımcı olur. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olan öğrenciler meslek hayatları içinde pek çok kuruma danışmanlık hizmeti verebilir. Kendi dergilerini, kitaplarını yazabildikleri gibi eğer isterlerse üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. Eğitmen olmak isteyen bölüm mezunları gerekli olan sınavları başarı ile tamamlamaları gerekir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olan öğrenciler sahip olmuş oldukları birikim ve vizyon ile çeşitli sektörler iş bulma imkânına sahiptir. Bu iş imkânlarının başında şu meslekler bulunur:

Editörlük

Çevirmenlik

Metin yazarlığı

Genellikle yaratıcı düşünme ve güçlü iletişim becerilerine sahip olan mezunlar medya, reklam ve turizm gibi sektörlerde de çalışabilir. Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları iş imkânları arasında hem kamu hem de özel sektör de bulunur. Serbest olarak da çalışma imkanları olan bölüm mezunlarının çalışabilecekleri alan oldukça geniştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışman hizmeti yapabildikleri gibi kariyer planlamalarına üniversitede devam edip akademik kariyer de yapabilirler. Edebiyat araştırmaları yapan kurumlarda da çalışma imkânı olan bölüm özellikle sözel dersleri sevenler için oldukça ideal bir bölümdür. Kütüphaneler ve arşivlere ilgisi olanların tercih edebileceği Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde hem kamuda hem de özel sektörde iş imkânı oldukça yaygındır.

Karşılaştırmalı Edebiyat mezunları nerelerde çalışır?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü okumak isteyen öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan gerekli olan puanı almaları şartı bulunur. Türkçe verilen bir eğitim olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde bazı okullarda 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi verilir. TYT ve AYT puan türüne göre öğrenci alan bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin özellikle sözel dersleri sevmeleri gerekir. Tarih, sosyoloji, edebiyat gibi derslere ilgisi olan öğrenciler bu bölümü tercih edebilir.

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS sınavına girerek bir çok pozisyonda çalışma imkanları vardır. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen bölüm mezunları kütüphanelerde, Türk Dil Kurumunda gazete ve dergilerde görev yapabilme imkânına sahiptir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise edebiyat araştırmaları yapan kurumlar, arşivler ve birçok farklı pozisyonlarda çalışma imkanı vardır. Ayrıca özel olarak kendi iş yerlerini açabilir ve serbest olarak da çalışabilirler.

Birçok bölümde olduğu gibi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü de mezunlara kendi iş kurma imkânları sağlar. Özellikle kitap ya da dergi yazmak isteyenler bilgi sahibi olmak adına bu bölümü tercih edebilir ve birçok ülkenin dili ve edebiyatı hakkında bilgi elde edebilir. Elde edilen bu veriler sayesinde isterse kitap ya da dergi yazabilir ya da her türlü danışmanlık hizmetinde bulunabilir.



