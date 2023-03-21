Kimya Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mezun olduktan sonra iş imkânları çokça merak edilen bölümlerden biri de Kimya Mühendisliği bölümüdür. En iyi sayısal bölümleri arasında yer alan Kimya Mühendisliği bölümü birçok devlet ve özel üniversitede vardır. Üniversite tercihi yapmadan önce meslek araştırması yapmak oldukça faydalı bir işlemdir. Meslek seçimi hayatı etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır. Her ne kadar teknoloji ile beraber Bilgisayar Mühendisliği ön plana geçmiş gibi görünse de Kimya Mühendisliği geçmişten günümüze kadar geçerliliğini koruyan bir bölümdür.

Kimya Mühendisliği Bölümü nedir?

Çok yönlü bir mühendislik bölümü olan Kimya Mühendisliği bölümü, enerji ve enerjilerden doğan malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmek ve bu enerjilerle başka malzemeler üretmek için matematik, ekonomi, fizik, kimya gibi yan dalları kullanan bir mühendislik türü olarak açıklanabilir. Kimya Mühendisliği bölümünde üretim sürecinde kullanılan malzemelerin daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanır. Uzay araştırmaları, savunma sanayi ve benzeri gibi pek çok alanda kimya mühendislerinden yararlanılır. Kısaca bir üretim sürecin bütün aktiviteleri yönetebilecek olan teknik mühendislere Kimya Mühendisi adı verilir.

Kimya Mühendisliği bölümünde matematik, fizik, biyoloji, ekonomi ve benzeri olan pek çok farklı bilim dalı kullanılır. Hemen hemen bütün sanayi alanında gelişim bakımından çok büyük bir değeri olan Kimya Mühendisliği özellikle günümüzde devletler tarafında savunma sanayi alanında da kullanılır. Kimya Mühendisliği Bölümü hakkında başlıca merak edilen konular vardır. Bunlardan ilki "Kimya Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusudur. Kimya Mühendisliği bölümü 8 yarıyıl dönemden oluşan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Kimya Mühendisliği okumak isteyen öğrencilerin gerekli olan sınavlardan geçerli olan puanı almaları gerekir. 4 yıllık bir eğitim sonucunda ise mezuniyet diploması almaya hak kazanırlar. Kimya Mühendisliği Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Matematik

Fizikokimyasal Sistemler

Genel Kimya

Diferansiyel Denklemler

Mekanik ve Termodinamik

Biyokimyasal Süreçler

Matris Kuramı

Kimya mühendisliğinde termodinamik ısı aktarımı

Kütle ve Enerji Denklemleri

Genel Fizik

Analitik Kimya

Kuantum Kimyası Uygulamaları

Lineer Cebir

Öğrenciler birçok dersten uygulamalı ve laboratuvar derslerinden sorumlu tutulur. 8 yarıyıl dönemi boyunca mezun olabilmek için tüm bu derslerden geçilmesi gerekir.

Kimya Mühendisleri mezunları ne iş yapar?

yüzyıldan itibaren pek çok farklı teknolojik alanda boy gösteren Kimya Mühendisleri adeta geleceğin bizlere şimdiki habercileri gibidir. Kimya Mühendisliği bölümünün en büyük amacı devletlerin sorumluluk ve öz güven sahibi, beceri yetenekleri yüksek olan kimya mühendisleri yetiştirmektir. Ülkenin geleceği için oldukça önemli bir bölüm olan Kimya Mühendisliği mezunları iş imkânları arasında boya sektörü, hijyen sektörü, ilaç sektörü, savunma sektörü, enerji sektörü ve nükleer mühendislik gibi sektörler bulunur. Bu alanların yanı sıra pek çok farklı alanda da varlık gösteren Kimya Mühendisliği mezunları devlet memuru olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına da girebilir.

Günümüzde birçok farklı alanda iş bulabilen Kimya Mühendislerinin maaş oranları da oldukça yüksektir. Kimya Mühendisleri her ne kadar bir laboratuvarda garip sıvıları birbirine karıştıran bilim insanları olarak bilinseler de kimya insan hayatında olan pek çok şeyin bir parçasıdır. Kozmetik, temizlik, zirai tarım, hastaneler, ilaç sanayi ve Ar-Ge merkezleri gibi birçok sektörde Kimya Mühendisliği bölümü mezunları için iş imkânı bulunur. Maddelerin fiziksel ve kimyasal süreçlerini takip eden kimya mühendisleri geliştirilen teknoloji sayesinde ürünlerin daha verimli kullanılmalarını sağlarlar. Ayrıca Kimya Mühendislerinin tüm bunlar dışında da bazı görevleri vardır. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir:

Matematiksel modellemeler yaparlar.

Süreçleri veya süreç bileşenlerini analiz eder ve gereksinimlere uygun bir şekilde tasarımlar oluştururlar.

Üretim süreci ve diğer ilgi alanları ile ilgili sorunları saptarlar, tanımlamaya ve çözmeye çalışırlar.

Veri toplarlar, analiz ederler ve yorumlarlar.

Kimya Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Kimya mühendisi olmak isteyenler üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmelidir. Kimya Mühendisleri genellikle özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışır. Kimya Mühendisliği çalışma alanlarına bakıldığı zaman oldukça geniş bir ağ ile karşılaşılabilir. Çeşitli yelpazede ürünleri tasarlama hususunda pek çok sanayide önemli bir role sahip olan bölümde çeşitli çalışma alanları bulunabilir. Kimya Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları kimyager olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Makine Kimya Endüstrisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışma imkânları bulunur. Bu alanlarda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı gibi çeşitli yeterlilik sınavlarından yeterli puanı almak gerekir. Ayrıca iş imkânı olan kamu kurumları arasında Makina Kimya Endüstrisi, Maden Tetkit Arama ve Türk Standartları Enstitüsü de bulunur.

Kimya Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Geniş bir iş alanı imkânı sunan bölümden mezun olanlar, savunma sanayi, uçak ve havacılık sanayi, uzay araştırmaları ve elektronik teknolojisi gibi alanlarda da çalışma imkanında sahip olurlar. Geniş bir iş alanı imkânı sunan bölümden mezun olanlar, savunma sanayi, uçak ve havacılık sanayi, uzay araştırmaları ve elektronik teknolojisi gibi alanlarda da çalışma imkânına sahip olurlar. Kimya Mühendisliği hayatın hemen her alanını kapsayan bir bölüm olduğundan dolayı iş imkanı en yüksek olan bölümler arasında ilk sıralarda yer alır. Eczacılık, yiyecek ve içecek, petrol ve gaz, enerji, çevre, tekstil, biyoteknoloji ve ilaç ve sağlık gibi alanlarda da iş imkânı olan bölümün mezunları iş konusunda oldukça şanslıdır.



