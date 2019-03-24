Konami klasikleri PC ve konsollarımıza geri dönüyor

Genel olarak bakıldığında video oyun kültürünün yaygınlaşması 2000’li yıllar ile başladı. Fakat video oyunların evlere girmesi 1970’lere kadar dayanıyor. Dolayısıyla o günlerden, günümüze ulaşan geliştiriciler de mevcut. Nitekim Konami de bu geliştiricilerden biri.

Oyun dünyasının en köklü isimlerinden biri olan Konami, 50. yılı şerefine özel bir paketi satışa sunmaya hazırlanıyor. Konami 50th Anniversary Collection ismiyle satışa sunulacak olan bu paket, evlerimizde nostalji rüzgarı estirecek. Peki bu paket içerisinde hangi Konami klasikleri yer alıyor.

Konami 50th Anniversary Collection, 3 farklı paket halinde karşımıza çıkacak. İlk paket olan Konami Anniversary Collection: Arcade Classics, 18 Nisan’da satışa sunulacak ve 19.99 dolarlık bir etikete sahip olacak.

Paket içerisinde;

Haunted Castle (1998)

Typhoon (A-JAX) (1987)

Nemesis (Gradius) (1985)

Vulcan Venture (Gradius II) (1988)

Life Force (Salamander) (1986)

Thunder Cross (1988)

Scramble (1981)

TwinBee (1985, Japonya’ya özel)

oyunları yer alacak. Sonradan satışa sunulacak olan Castlevania Anniversary Collection’da ise;

Castlevania (1987, NES)

Castlevania III: Dracula’s Curse (1990, NES)

Castlevania II: Belmont’s Revenge (1991, Game Boy)

Super Castlevania IV (SNES, 1991) oyunları yer alacak. Ayrıca bu pakete 4 oyun daha eklenecek.