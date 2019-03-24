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Konami klasikleri PC ve konsollarımıza geri dönüyor

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TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının köklü isimlerinden biri olan Konami, klasikleşmiş yapımlarını PC ve konsollar için bir araya getiriyor. İşte gelecek olan Konami klasikleri ve diğer detaylar.

Konami klasikleri PC ve konsollarımıza geri dönüyor

Genel olarak bakıldığında video oyun kültürünün yaygınlaşması 2000’li yıllar ile başladı. Fakat video oyunların evlere girmesi 1970’lere kadar dayanıyor. Dolayısıyla o günlerden, günümüze ulaşan geliştiriciler de mevcut. Nitekim Konami de bu geliştiricilerden biri.

Oyun dünyasının en köklü isimlerinden biri olan Konami, 50. yılı şerefine özel bir paketi satışa sunmaya hazırlanıyor. Konami 50th Anniversary Collection ismiyle satışa sunulacak olan bu paket, evlerimizde nostalji rüzgarı estirecek. Peki bu paket içerisinde hangi Konami klasikleri yer alıyor.

Konami 50th Anniversary Collection, 3 farklı paket halinde karşımıza çıkacak. İlk paket olan Konami Anniversary Collection: Arcade Classics, 18 Nisan’da satışa sunulacak ve 19.99 dolarlık bir etikete sahip olacak.

Paket içerisinde;

Haunted Castle (1998)
Typhoon (A-JAX) (1987)
Nemesis (Gradius) (1985)
Vulcan Venture (Gradius II) (1988)
Life Force (Salamander) (1986)
Thunder Cross (1988)
Scramble (1981)
TwinBee (1985, Japonya’ya özel)
oyunları yer alacak. Sonradan satışa sunulacak olan Castlevania Anniversary Collection’da ise;
Castlevania (1987, NES)
Castlevania III: Dracula’s Curse (1990, NES)
Castlevania II: Belmont’s Revenge (1991, Game Boy)
Super Castlevania IV (SNES, 1991) oyunları yer alacak. Ayrıca bu pakete 4 oyun daha eklenecek.

Son olarak ise Contra Anniversary Collection paketi satışa sunulacak. Bu pakette;

Contra (1987, Arcade)
Super Contra (1988, Arcade)
Super C (1990, NES)
Contra III: The Alien Wars (1992, SNES)
oyunları yer alacak. Ayrıca bu paket için 4 oyun daha duyurulacak.
Sonuç olarak yıllar sonra Konami klasikleri ile vakit geçirmek hayli keyifli olacak.

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konami Konami oyunları

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