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  4. Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 4 maçla başladı! Chelsea rakibine gol oldu yağdı

Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 4 maçla başladı! Chelsea rakibine gol oldu yağdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 00:12
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UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri, bu gece oynanan 4 maçla başladı. İşte sonuçlar...

Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 4 maçla başladı! Chelsea rakibine gol oldu yağdı

Evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk eden Legia Varşova, rakibine 3-0 mağlup oldu. Chelsea'nin gollerini 49'uncu dakikada George, 57 ve 74'üncü dakikalarda Madueke kaydetti.

İspanyol takımı Real Betis sahasında Polonya ekibi Bialystok'u 2-0 mağlup etti. Betis'in gollerini 24'üncü dakikada Bakambu ve 45+2'nci dakikada Rodriguez attı ve Betis tur avantajını eline aldı.

İsveç ekibi Djurgarden sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Wien'in golünü 62'nci dakikada Findell, kendi kalesine atarak fileleri havalandırdı.

Celje ise evinde İtalyan ekibi Fiorentiya'ya 2-1 mağlup oldu. Slovenya ekibinin golünü 68'inci dakikada Delaurier-Chaubet penaltıdan atarken, Fiorentia'nın golleri 27'nci dakikada Ranieri ve 62'nci dakikada Mandragora'nın penaltı vuruşundan geldi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Legia Varşova - Chelsea: 0-3

Real Betis - Bialystok: 2-0

Celje - Fiorentina: 1-2

Djurgarden - Rapid Wien: 0-1

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Anahtar Kelimeler:
konferans ligi
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LİG AŞM.
O
Av
P
1
Chelsea Chelsea
6
21
18
2
Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes
6
7
14
3
Fiorentina Fiorentina
6
11
13
4
Rapid Wien Rapid Wien
6
6
13
5
Djurgarden Djurgarden
6
4
13
6
Lugano Lugano
6
4
13
7
Legia Varşova Legia Varşova
6
8
12
8
Cercle Brugge Cercle Brugge
6
7
11
9
Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok
6
5
11
10
Shamrock Rovers Shamrock Rovers
6
3
11
11
APOEL Nicosia APOEL Nicosia
6
3
11
12
Pafos FC Pafos FC
6
4
10
13
Panathinaikos Panathinaikos
6
3
10
14
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana
6
1
10
15
Real Betis Real Betis
6
1
10
16
FC Heidenheim FC Heidenheim
6
0
10
17
KAA Gent KAA Gent
6
0
9
18
FC Copenhagen FC Copenhagen
6
-1
8
19
Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik
6
-1
8
20
Borac Borac
6
-3
8
21
NK CM Celje NK CM Celje
6
0
7
22
Omonia Omonia
6
0
7
23
Molde Molde
6
-1
7
24
FK TSC Backa Topola FK TSC Backa Topola
6
-3
7
25
Hearts Hearts
6
-3
7
26
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
6
-3
6
27
Mlada Boleslav Mlada Boleslav
6
-3
6
28
FC Astana FC Astana
6
-4
5
29
St. Gallen St. Gallen
6
-8
5
30
Helsinki Helsinki
6
-6
4
31
FC Noah FC Noah
6
-10
4
32
The New Saints The New Saints
6
-5
3
33
Dinamo Minsk Dinamo Minsk
6
-9
3
34
Larne Larne
6
-9
3
35
LASK Linz LASK Linz
6
-10
3
36
FC Petrocub Hincesti FC Petrocub Hincesti
6
-9
2
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