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Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

Chelsea, 2024/2025 sezonu UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. İngiliz devi bu kupayı alarak toplamda 5 Avrupa Kupası'nın tamamını kazanabilen ilk takım oldu.

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...
Emre Şen

UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, 1-0 geriden geldiği maçta Real Betis'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Chelsea'nin gollerini Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho ve Moises Caicadeo kaydetti. Real Betis'in tek golünü Abdüssamed ez-Zelzuli attı.

CHELSEA TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI

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Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzanan Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden sonra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Bu kupaların yanında Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea, toplamda 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.

1-0'DAN GERİDEN GELİP 4-1 KAZANDILAR

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Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Real Betis'in golünü 9. dakikada Abdüssamed ez-Zelzuli kaydetti ve karşılaşmaya neredeyse 1-0 önde başladı. İkinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyan Chelsea, rakibinin kalesine tam 4 gol atarak sahadan 4-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

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Cole Palmer, UEFA Konferans Ligi finalinde maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmada 2 asist yapan Palmer, Chelsea'nin geri dönüşünde büyük rol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Real Betis
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