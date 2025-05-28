Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea, 1-0 geriden geldiği maçta Real Betis'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Chelsea'nin gollerini Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho ve Moises Caicadeo kaydetti. Real Betis'in tek golünü Abdüssamed ez-Zelzuli attı.

CHELSEA TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI

Real Betis'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzanan Chelsea; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden sonra Konferans Ligi'ni de müzesine götüren ilk takım oldu. Bu kupaların yanında Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanmış olan Chelsea, toplamda 5 kupanın tamamını kazanan tarihteki ilk takım oldu.

1-0'DAN GERİDEN GELİP 4-1 KAZANDILAR

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Real Betis'in golünü 9. dakikada Abdüssamed ez-Zelzuli kaydetti ve karşılaşmaya neredeyse 1-0 önde başladı. İkinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyan Chelsea, rakibinin kalesine tam 4 gol atarak sahadan 4-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Cole Palmer, UEFA Konferans Ligi finalinde maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmada 2 asist yapan Palmer, Chelsea'nin geri dönüşünde büyük rol oynadı.