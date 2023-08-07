UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Konferans Ligi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...

Konferans Ligi kura çekilişinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı Galatasaray'ın rakibinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Yapılacak çekiliş ile Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un tur atlamaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak. Peki, Konferans Ligi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte Konferans Ligi kura çekimi canlı yayını ile ilgili detaylar...

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün (7 Ağustos 2023 Pazartesi) yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan sarı kırmızılılar Zalgiris'i eleyerek 3. turda Olimpija Ljubljana ile eşleşmişti.

Aslan'ın play-off turundaki rakibi de belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KLAKSVIK - MOLDE MAÇININ GALİBİ OLACAK!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Klaksvik - Molde maçının galibiyle eşleşecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA YÜKSELEMEZSE...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselemezse Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos'ta oynanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

