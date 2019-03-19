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Konser öncesi kök hücre bağışında bulunacaklar

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 19.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

İzmir'de 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm lösemililer için sanatçı Haluk Levent'in yarın ücretsiz vereceği konser öncesinde müzikseverler Kızılay aracında "kök hücre" bağışında bulunabilecek.

Konser öncesi kök hücre bağışında bulunacaklar

Geçen yıl kasım ayında juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli tek çare olan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında sosyal medya ve medya aracılığı ile birçok kişiye ulaşan ve kök hücre bağışı için çağrıda bulunan anne Eylem Yazıcı'nın yüksek lisans yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Öğrenciler, sanatçı Haluk Levent'in katılımıyla bir farkındalık konseri organize etmek için girişimde bulundu.

Haluk Levent'in teklifi kabul etmesi üzerine yarın Celal Atik Spor Salonu'nda 19.30'da yapılacak konser için hazırlıklar yapıldı.

Ücretsiz verilecek konser öncesinde arzu eden müzikseverler, Türk Kızılay aracında "kök hücre" bağışında bulunabilecek.

HALUK LEVENT'TEN KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISI

Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öykü'nün annesi Eylem ve DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesindeki arkadaşlarının kendisine ulaştığını ve böyle bir teklifte bulunduklarını, konser vermenin çok şık bir hareket olacağını düşündüğünü belirtti.

Konser için kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) sponsor olduğunu ifade eden Levent, yarın İzmir'de olacaklarını dile getirerek herkesi önce kök hücre bağışına sonra konsere beklediğini ifade etti.

Haluk Levent şunları kaydetti:

"İnsanlar kök hücre ve kan bağışı yapsınlar istiyoruz. Bunun güzel bir şey olduğunu anlatmak istiyoruz. İnanıyorum ki yarınki konser birçok kişiye umut olacaktır. Konser alanında Kızılay aracı olacak. Mutlu olmak için mutlu etmek gerekiyor. Bir anneyi, bir çocuğu mutlu etmenin ne zararı olabilir? Yapay bir farkındalıktan ziyade samimi, çok doğal bir farkındalığa dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İzmir'de yaşayan tüm dostlarımı konser öncesinde bağış yapmaya çağırıyoruz. Kök hücre ve kan bağışında bulunsunlar. Yarın bizlere de ihtiyaç olabilir. Hiç kimsenin beklemediği bir sürpriz de olabilir. Gelin birlik olalım, bir olalım, can olalım, dost olalım, ahbap olalım diyoruz."

"ÖYKÜ'YE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLACAK"

DEÜ Film Tasarımı Bölümü öğrencisi Atakan Kartal da Öykü Arin'e kök hücre bağışını artırmak için kısa film çektiklerini son olarak da Haluk Levent ile bir konser organize ettiklerini söyledi.

Kartal, "Hala donör olmadıysanız ve bağış yapmadıysanız konser alanında bağış yapabilirsiniz. Ne kadar imkanınız varsa o kadar çok kişiyi getirin. Konser tarihini belirledikten sonra Öykü'nün yaş gününe tesadüfen denk geldiğini gördük. Ona bir yaş günü hediyesi gibi olacak. Doğum günü 19 Mart." diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Arin haluk levent

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