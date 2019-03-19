Konser öncesi kök hücre bağışında bulunacaklar

Geçen yıl kasım ayında juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli tek çare olan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında sosyal medya ve medya aracılığı ile birçok kişiye ulaşan ve kök hücre bağışı için çağrıda bulunan anne Eylem Yazıcı'nın yüksek lisans yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Öğrenciler, sanatçı Haluk Levent'in katılımıyla bir farkındalık konseri organize etmek için girişimde bulundu.

Haluk Levent'in teklifi kabul etmesi üzerine yarın Celal Atik Spor Salonu'nda 19.30'da yapılacak konser için hazırlıklar yapıldı.

Ücretsiz verilecek konser öncesinde arzu eden müzikseverler, Türk Kızılay aracında "kök hücre" bağışında bulunabilecek.

HALUK LEVENT'TEN KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISI

Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öykü'nün annesi Eylem ve DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesindeki arkadaşlarının kendisine ulaştığını ve böyle bir teklifte bulunduklarını, konser vermenin çok şık bir hareket olacağını düşündüğünü belirtti.