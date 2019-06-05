Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki ineği böyle havaya uçurdu

Edinilen bilgilere göre olay, dün Kozluk ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde ana yolda seyreden otomobil, hızını alamayarak yolda bulunan bir ineğe çarptı. Çarpma anı yol kenarında bulunan bir istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde hızla gelen otomobilin ineğe çarpması ve hayvanın metrelerce yükseldikten sonra yere çakılması görülüyor. Olayın ardından inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi. (İHA)
Bahçeli'den Ankara turu! 23 Haziran'daki İstanbul seçimine gönderme
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!
Dikkat! Sigara içen 5 kişiden birinde görülüyor
Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Okuyucu Yorumları 0 yorum