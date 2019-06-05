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Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki ineği böyle havaya uçurdu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki bir araç, yol ortasında çarptığı ineği metrelerce havaya uçurdu. Kaza nedeni ile inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Kozluk ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde ana yolda seyreden otomobil, hızını alamayarak yolda bulunan bir ineğe çarptı. Çarpma anı yol kenarında bulunan bir istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde hızla gelen otomobilin ineğe çarpması ve hayvanın metrelerce yükseldikten sonra yere çakılması görülüyor. Olayın ardından inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza inek

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