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Kontrolden çıkan uydu 15 yıl çalışacaktı

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TEKNOLOJİ  | 24.04.2019 08:01 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük uydu servis sağlayıcılarından bir tanesi olarak bilinen Intelsat, Perşembe günü bu iletişim uydularından birisiyle bağlantısı koptu.

Kontrolden çıkan uydu 15 yıl çalışacaktı

Hem bağlantı noktaları açısından, hem de iletişim kurma özellikleri gibi pek çok avantajı bulunan bu uydu, şu an için uzayda yalnızca tehlike olarak görülüyor. Intelsat 29a, şirkete yaklaşık olarak 450 milyon dolar gibi bir bütçeyle yaptırılmıştı. Uydu ile ilgili yapılan tahminler onun son derece sağlam ve güçlü bağlantılara sahip olduğuydu.

Bağlantı tamamen kesildikten sonra bu uydu ile ilgili herhangi bir ümit kalmadı. Yaklaşık olarak 15 yıl boyunca çalışması planlanan araç, sadece 3 yıl görev yapabildi. 3 yıldan sonra Kayboldu ve şirketin önemli bir zarar etmesine neden oldu.

Uydu-kaza-haberi

Bu araç eğer sadece kendisi kaybolmuşsa, ortada herhangi bir problem yok demektir. Ancak uydu, diğer iletişim uydularından herhangi birisine çarparsa büyük bir felaket yaşanabilir. Özellikle de Hindistan gibi uzaya tek seferde 140 tane uydu gönderebilen ülkelerin herhangi bir iletişim uydusu zarar görebilir.

Şu an için Intelsat 29a modelinin uzayda olduğu tahmin ediliyor. Umuyoruz ki, Dünya atmosferinde herhangi bir kaza yaşanmadan bu problem atlatılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Intelsat uydu

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