Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can Kaya'nın doktoruna sorduğu cinsellik sorusu olay oldu! "O zaman kes kolu..."

YouTube'ta başlayan daha sonra yayın hayatını Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı geçtiğimiz sezon konukların anlattığı hikayelerle keyifli anlar yaşatmıştı ve gündemden düşmemişti.

YENİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜ YAYINLANDI!

Uzun bir süre devam eden program,150. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Eylül ayında çekimleri başlayan Konuşanlar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise merak edilmişti. Heyecanla beklenen Konuşanlar'ın yeni sezonu da Exxen'de 27 eylül'de seyirciyle buluştu.

DOKTOR ANISI DAMGA VURDU!

Yeni sezonun ilk bölümünde Hasan Can Kaya, fizyoterapist olduğunu söyleyen kadın bir konuğa doktorla olan anısını anlattı. Omzundan ameliyat olan Kaya, Bana 'Protez takılabilir.' dediler. Sonra 5 saatlik bir ameliyat oldum. Günde 4-5 saat fizik tedavi görüyorum 5 aydır. Şu anda 3 saate indi. İlk başta doktorlardan biri 'Omzunu maksimum %80 kullanabilirsin.' dedi." şeklinde anısını anlatmaya başladı. Ünlü ismin doktora sorduğu soru herkesi gülme krizine soktu. Kaya, "Hemen 'Sevişebiliyor muyum? Özel hayatımı kısıtlar mı?' dedim. 'Kısıtlamaz' dedi. 'O zaman kes kolu' dedim." dedi.