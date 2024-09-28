MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can Kaya'nın doktoruna sorduğu cinsellik sorusu olay oldu! "O zaman kes kolu..."

Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can Kaya'nın doktoruna sorduğu cinsellik sorusu olay oldu! "O zaman kes kolu..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.09.2024 16:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı yeni sezonun ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Programda omzundan ameliyat olduğunu söyleyen Hasan Can Kaya'nın doktora sorduğu sordu herkesi güldürdü.

Konuşanlar'a damga vurdu! Hasan Can Kaya'nın doktoruna sorduğu cinsellik sorusu olay oldu! "O zaman kes kolu..."

YouTube'ta başlayan daha sonra yayın hayatını Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı geçtiğimiz sezon konukların anlattığı hikayelerle keyifli anlar yaşatmıştı ve gündemden düşmemişti.

maxresdefault

YENİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜ YAYINLANDI!

Uzun bir süre devam eden program,150. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Eylül ayında çekimleri başlayan Konuşanlar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise merak edilmişti. Heyecanla beklenen Konuşanlar'ın yeni sezonu da Exxen'de 27 eylül'de seyirciyle buluştu.

Ekran görüntüsü 2024-09-28 153100

DOKTOR ANISI DAMGA VURDU!

Yeni sezonun ilk bölümünde Hasan Can Kaya, fizyoterapist olduğunu söyleyen kadın bir konuğa doktorla olan anısını anlattı. Omzundan ameliyat olan Kaya, Bana 'Protez takılabilir.' dediler. Sonra 5 saatlik bir ameliyat oldum. Günde 4-5 saat fizik tedavi görüyorum 5 aydır. Şu anda 3 saate indi. İlk başta doktorlardan biri 'Omzunu maksimum %80 kullanabilirsin.' dedi." şeklinde anısını anlatmaya başladı. Ünlü ismin doktora sorduğu soru herkesi gülme krizine soktu. Kaya, "Hemen 'Sevişebiliyor muyum? Özel hayatımı kısıtlar mı?' dedim. 'Kısıtlamaz' dedi. 'O zaman kes kolu' dedim." dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
En Çok Okunan Haberler
Bursa'daki sapık dehşetinde karar!

Bursa'daki sapık dehşetinde karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim yanıtı: "Türkiye'nin önünde seçimsiz 3.5 yılı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim yanıtı: "Türkiye'nin önünde seçimsiz 3.5 yılı var"

Fenerbahçe taraftarı, stadyumun yanında toplandı!

Fenerbahçe taraftarı, stadyumun yanında toplandı!

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

Cenazede karşılaştılar! Yaptıklarına kimse anlam veremedi

Cenazede karşılaştılar! Yaptıklarına kimse anlam veremedi

Serhat Akın'a yapılan saldırıyı yapanların isimleri ortaya çıktı!

Serhat Akın'a yapılan saldırıyı yapanların isimleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.