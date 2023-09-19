Konuşanlar'a "Sadece bir kızla çıktım" diyen adam damga vurdu! “Herif konuşamıyor abazalıktan”

Konuşanlar programı yeni sezon bölümleri ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği program Exxen'de izleyici karşısına çıkıyor.

Konuşanlar'ın 113. bölüm tanıtımında Hasan Can "Şu olayı keşke bir daha yaşasam dediğin en fantastik an nedir?" diye sorunca izleyicilerden biri söz hakkı istedi ve "Sadece bir kızla çıktım o da 45 dakika sürmüştü" dedi.

YAŞINI DUYANLAR İNANAMADI

Tüm salon kahkaya boğulurken Hasan Can konuğun yaşını sorunca 28 yanıtını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha sonra Hasan Can "Herkese konser bileti veriyorum" deyince konuk "Bana iki tane verir misin?" diye rica etti. Hasan Can "Yok kral, senin problemin konser bileti değil" dedi.

Konuk "O kadar abaza değilim" deyince Hasan Can "O kadar abaza değil misin?" diyerek kahkaha attı.

"HERİF KONUŞAMIYOR ABAZALIKTAN"

Konuk "Her şey seks değil benim için" yanıtını verince başka bir konuk "Belki libidosu düşüktür" dedi. Hasan Can ise konuşmasını "Hayatım herif konuşamıyor abazalıktan ne libidosu" cümlesiyle bitirdi.

