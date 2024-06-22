MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar'a Survivor Hanzade sevgilisi ile katılınca Hasan Can Kaya kendini tutamadı... İkiliyle ilgili söyledikleri olay oldu! "Profil şey gibi değil mi?"

Konuşanlar'a Survivor Hanzade sevgilisi ile katılınca Hasan Can Kaya kendini tutamadı... İkiliyle ilgili söyledikleri olay oldu! "Profil şey gibi değil mi?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının her sahnesi çok konuşuluyor. Programın sezon finali bölümü olay oldu. Programa Survivor Hanzade sevgilisi Kemal ile birlikte katıldı. Hasan Can ikiliye sorduğu sorularla ve söylediği sözlerle gündem oldu.

Konuşanlar'a Survivor Hanzade sevgilisi ile katılınca Hasan Can Kaya kendini tutamadı... İkiliyle ilgili söyledikleri olay oldu! "Profil şey gibi değil mi?"

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor.

Konuşanlar programının neredeyse her bölümü çok konuşuluyor. Program sosyal medyada sık sık gündem olmayı da başarıyor.

Programın sezon finali bölümüne Survivor Hanzade sevgilisi Kemal Teksal ile katıldı. Ünlü komedyen durur mu, ikiliyi soru yağmuruna tuttu.

HANZADE444444

"KENDİNE MANİTA ALMIŞ"

Kaya, "Survivor'dan Hanzade gelmiş. Kiminle geldin Hanzade" diye sordu. Hanzade ise 'Erkek arkadaşım Kemal'le geldim' diye yanıt verdi.

Ünlü komedyen bu kez ise "Peki Kemal ne iş yapıyor?" diye sordu. Soruya cevap veren Hanzade'nin sevgilisi, "Müzikle uğraşıyorum. Dj diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HANZADE444

Hasan Can Kaya durur mu cevabı yapıştırdı. Kaya,"Profil şey gibi değil mi Hanzade'nin parasını yiyor gibi görünmüyor mu? Anadolu'da ne derler 'Ne mala faydası var ne de davara' kadınlar alışveriş yaparak mutlu oluyor dedikleri bu olsa gerek. Kendine manita almış, vermiş parasını" şeklinde konuştu.

Kaya'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müjdeli haberi eşi duyurdu! Baba oluyorMüjdeli haberi eşi duyurdu! Baba oluyor
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti... Lüks evini görenler hayran kaldıİstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti... Lüks evini görenler hayran kaldı
Kendisine mesaj atan takipçisinin isteğini ifşaladı! "Karaborsaya..."Kendisine mesaj atan takipçisinin isteğini ifşaladı! "Karaborsaya..."
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
En Çok Okunan Haberler
Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

10 kripto para etkilendi! BtcTurk siber saldırıya uğradı: İşlemler durduruldu

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

15 yaşındaki kızını arabada istismar ederken suçüstü yakalandı! Avukattan skandal savunma: Suç unsuru oluşturmaz

Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi!

İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti... Lüks evini görenler hayran kaldı

İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti... Lüks evini görenler hayran kaldı

Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz

Bu uygulamaya bakmadan ev satın almayın! Tamamen ücretsiz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.