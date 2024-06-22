Konuşanlar'a Survivor Hanzade sevgilisi ile katılınca Hasan Can Kaya kendini tutamadı... İkiliyle ilgili söyledikleri olay oldu! "Profil şey gibi değil mi?"

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor.

Konuşanlar programının neredeyse her bölümü çok konuşuluyor. Program sosyal medyada sık sık gündem olmayı da başarıyor.

Programın sezon finali bölümüne Survivor Hanzade sevgilisi Kemal Teksal ile katıldı. Ünlü komedyen durur mu, ikiliyi soru yağmuruna tuttu.

"KENDİNE MANİTA ALMIŞ"

Kaya, "Survivor'dan Hanzade gelmiş. Kiminle geldin Hanzade" diye sordu. Hanzade ise 'Erkek arkadaşım Kemal'le geldim' diye yanıt verdi.

Ünlü komedyen bu kez ise "Peki Kemal ne iş yapıyor?" diye sordu. Soruya cevap veren Hanzade'nin sevgilisi, "Müzikle uğraşıyorum. Dj diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya durur mu cevabı yapıştırdı. Kaya,"Profil şey gibi değil mi Hanzade'nin parasını yiyor gibi görünmüyor mu? Anadolu'da ne derler 'Ne mala faydası var ne de davara' kadınlar alışveriş yaparak mutlu oluyor dedikleri bu olsa gerek. Kendine manita almış, vermiş parasını" şeklinde konuştu.

Kaya'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.







