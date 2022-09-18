Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’dan Murat Boz'a olay yanıt: "Kızlarla tren yapıyorlarmış!"

Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan Hasan Can Kaya stüdyoda ünlü şarkıcı Murat Boz'u ağırladı. Stüdyoya gelen izleyicilerden birinin Almanya'da yaşadığını öğrenen ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ona ne iş yaptığını sordu. İzleyicinin verdiği yanıt hem stüdyodakileri hem de Murat Boz'u gülümsetti.

KONUŞANLAR'DA İZLEYİCİYİ GÜLÜMSETEN YANIT

Alman Devlet Demiryolu'nda çalıştığını ifade eden genç izleyici, kısa süre önce hem oyunculuk yapmaya başladığını hem de bu vesileyle şovlara katıldığını belirtti.

HASAN CAN KAYA BİLE ŞAŞIRDI

Oyunculukla şov programları arasında bir bağlantı kuramayan Hasan Can Kaya "Şovlara mı katılıyorsun, nasıl yani?" diye sorunca olanlar oldu.

Almanya'da yaşayan genç izleyici yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir tane şov var. 30 tane kız var önümde. Oraya çıkınca, sen kızı kız da seni beğenince limuzine biniyosunuz. Orada da gizli kamera var. Ondan sonra konuşuyorsunuz. Kameralar çıktıktan sonra artık ne oluyorsa..."

HASAN CAN KAYA, MURAT BOZ'UN SORUSUNU Tİ'YE ALDI

İzleyicinin açıklamaları üzerine "Bunun devlet demiryolları ile ne ilgisi var?" diyen Murat Boz'u şoke eden yanıt Hasan Can Kaya'dan geldi. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya kızlarla tren yapıyorlarmış diyerek Murat Boz'un bu sorusunu ti'ye aldı.

Hasan Can Kaya'nın Murat Boz'a verdiği yanıt stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

