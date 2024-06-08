Konuşanlar ekibinden Hakan ve Efe'nin ismini saydı... Konuğun sözleri herkesi şaşırtırken Hasan Can Kaya ne diyeceğini bilemedi! "Çıplaklar plajına..."

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programının her bölümü çok konuşuluyor.

Konuşanlar programına katılan bir konuk fantezisini anlattı. Programın teknik ekibinden Efe ve Hakan'ın ismini sayan konuğun açıklamaları dinleyenleri şoke etti.

Konuk, "Saydığım bu isimlerle birlikte çıplaklar plajına gitmek istiyorum. Onlarla gitmeyi çok istiyorum" dedi.

"EVDE ONLARI CANLANDIRIYORUM"

İsimleri sayılan kişiler ise durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Konuk ayrıca Kaya'nın 'Neden onlarla gitmek istiyorsun?' sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Açıklamalarına devam eden isim, "Evde onları canlandırıyorum. Hepimiz böyle el ele tutuşuyoruz" deyince Kaya, ekibinden ismi sayılan kişiye mikrofon uzatarak 'Hakan hazır mısın?' diye sordu.

Hakan ise esprili bir şekilde "Henüz buna hazır değilim" dedi. O anlarda stüdyoda kahkaha tufanları koptu.







