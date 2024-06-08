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Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali sosyal medyayı salladı... Ebru Polat kendini tutamadı! "Bu dizi yüzünden..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 09:43
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Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali Show Tv'de ekranlara geldi. Merak ve heyecanla izlenen dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Dizinin sezon finali ile ilgili Ebru Polat da yorum yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali sosyal medyayı salladı... Ebru Polat kendini tutamadı! "Bu dizi yüzünden..."

Cuma akşamları izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi 7 Haziran'da 2.sezon finaliyle ekranlara geldi.

Reytingleri silip süpüren dizinin sezon finali izleyenleri şaşırtmayı başardı. Görkem ve Ömer'in ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Ünal ailesinin evinde yaşananlar izleyenleri hayret içerisinde bıraktı.

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Nilay'ın tüm aileye Görkem ve Ömer ilişkisini anlatmasıyla Ünal ailesi bugüne kadar ki en büyük kaosu yaşadı.

Ömer'in sinir krizi geçirip kendisini ifade edememesinden tutun da Fatih'in Görkem'i ölümle tehdit etmesine kadar dizinin sahnesi çok konuşuldu.

Tüm ekibin başarılı oyunculuğu ise sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti sezon finali, bugüne kadar izlenen en iddialı sezon finalleri arasında yerini aldı.

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Dizinin sezon finali ile ilgili sosyal medyada dizinin fanları tarafından yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Ebru Polat oldu.

"SAHNELERİ PÜR DİKKAT İZLEDİM"

Dizi ile ilgili "Açık ara uzun zamandır çekilmiş en iyi sezon finali diyebilirim", "Soluksuz izledim", "Hayatım boyunca böyle kaos dolu bir sezon finali izlemedim", "Sahneleri pür dikkat izledim", "Senarist ne yaşadı acaba bütün tuşlara bastı" gibi yorumlar yapıldı.

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Polat, ise "Stres sahibi oldum bu dizi yüzünden" yorumunu yaptı.

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Kızılcık Şerbeti
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