Konuştuğu telefon yüzüne patladı

Endonezya'nın batısındaki Pekanbaru kentinde devlet dairesinde çalışan 27 yaşındaki bir kadın telefon görüşmesi yaparken, elindeki akıllı telefonunun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Kadın, patlamanın ardından “yardım edin” çığlıklarını atarak koştu ve ardından bayıldı.
Bayılan kadın arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'da 'Varroa' alarmı!
Kendisini yakalayan polislere mektup yazdı, istekleri şaşırttı
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...
Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum