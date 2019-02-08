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Konuştuğu telefon yüzüne patladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Endonezya’da bir kadın konuştuğu telefonun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Endonezya'nın batısındaki Pekanbaru kentinde devlet dairesinde çalışan 27 yaşındaki bir kadın telefon görüşmesi yaparken, elindeki akıllı telefonunun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Kadın, patlamanın ardından “yardım edin” çığlıklarını atarak koştu ve ardından bayıldı.

Bayılan kadın arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya telefon patlama

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