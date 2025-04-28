Konuşuyorken acı çekiyordu, ağız ülseri sandı! Umursamayınca hayatı karardı! Gerçek bambaşka çıktı...

Birleşik Krallık’ta yaşayan 23 yaşındaki bir kadın, yemek yerken ve esnerken dayanılmaz bir acı hissetmesi üzerine doktora başvurdu. Önce ağzında iş stresinden kaynaklı ülser olduğunu düşünen genç kadına dil biyopsisi yapıldı.

KOLUNDAN DERİ ALINDI

dil biyopsisinden sonra Jessica, yaranın kanserli olduğunu öğrenince yıkıldı. Jessica'ya birinci evre skuamöz hücreli karsinom teşhisi kondu ve bir MRI ve BT taraması kanserin yayılmadığını belirledikten sonra doktorlar tümörü çıkarmak için operasyon gerçekleştirdi.

Dildeki tümör alınınca Jessica'nın kolundan 15x5 cm'lik bir deri parçası, bir atardamar ve bir damar alıp bunu Jessica'nın diline takarak kan akışını sağladılar.

"KONTROL ETTİRMEK AKLIMA GELMEDİ"

"Yeni bir işe yeni başlamıştım, bu yüzden kendimi bitkin ve biraz yorgun hissettiğimi düşündüm. Çalışmaktan bitkin düşmüştüm. Bunu [ülseri] görmezden geldim. Zaten işimle o kadar meşguldüm ki kontrol ettirmek aklıma bile gelmedi." dedi.