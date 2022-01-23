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Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara sıcak çorba ikramı

23.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara sıcak çorba ikramı

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara polis ve jandarma ekipleri tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara-Konya kara yolunda araçlar mahsur kaldı.

Yol açma çalışmaları aralıksız sürerken ekipler, araçlarda bekleyenlere sıcak çorba ikramında bulundu.

Şehirler arası yolcu otobüslerindekiler de tesiste misafir edildi.

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