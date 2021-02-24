YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu:

24.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir an önce normal hayata dönmek için, iş yerlerimizi açabilmek için, çocuklarımızın okullarına kavuşabilmesi için vaka sayılarının düşmesi gerekiyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla yüksek riskli grupta bulunduğunu, normal hayata dönmek için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de geçilecek kademeli normalleşme dönemiyle yeni bir safhaya girileceğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığının şehirleri 4 ana kademeye ayırdığına değinen Altay, "Bu kademeler, düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek riskli olarak ayrılıyor. Konya olarak çok kritik bir seviyedeyiz. Maalesef vaka sayılarımız hala yüksek ve risk olarak yüksek grupta bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olduğunu, çocukların okullarına gidemediğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir an önce normal hayata dönmek için, iş yerlerimizi açabilmek için, çocuklarımızın okullarına kavuşabilmesi için vaka sayılarının düşmesi gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, aile görüşmelerinden fedakarlık edelim. Çünkü sıkıntı yaşayan esnafımız bir an önce iş yerlerini açmak istiyor. Hayatın normal akışına dönmesi için tüm Konyalılar olarak hep birlikte bu süreci atlatalım. Biraz daha sabredelim. Hepimiz çok yorulduk, zorlandık, sıkıntı yaşıyoruz ama artık son düzlükteyiz. Konya'nın bir an önce vaka sayılarında normal seviyeye düşmesi gerekiyor. Şehrimiz için, bu şehirde yaşayan insanlar için hep birlikte daha güçlü bir adım atmamız lazım. Bunu başaracağız inşallah."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
maske

Konya Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:22
Öğle
13:08
İkindi
16:14
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Candan Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Nurlu Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Yaprak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı

Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu:

Başkan Altay Sahibiata Caddesi’nde esnafları ziyaret etti

Başkan Altay Sahibiata Caddesi’nde esnafları ziyaret etti

Başkan Karabacak: “Esnaflarımız işyerlerini açmak istiyor”

Başkan Karabacak: “Esnaflarımız işyerlerini açmak istiyor”

Konya’da boş daireye kumar baskını

Konya’da boş daireye kumar baskını

Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”

Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.