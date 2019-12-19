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Konya'da akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü, polise yakalandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Konya'da akaryakıt istasyonunda drift atan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Araç ürücüsüne 9 bin 46 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA DRİFT YAPTI

Edinilen bilgiye göre, plakasız bir otomobil istasyona gelerek yakıt pompalarının arasında drift attı. O sırada olay yerinden geçen polis ekiplerinin uyarısı üzerine araç sürücü akaryakıt istasyonu içerisinde durduruldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar ise istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, aracı durdurarak sürücüyü araçtan indirirken, yaptıkları incelemede sürücü M.Ş.'nin ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü M.Ş.'ye belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan 9 bin 46 lira idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

(İHA)

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konya akaryakıt istasyonu drift

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gene tofaşlı maganda toplayın artık şu arabaları trafikten ya sürücüleri de zaten çogunun suç kayıtları var atın hapise ceza kesmez bunları
Acıdım mı? HAYIR....!
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