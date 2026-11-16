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Fransa’da art arda siber saldırılar! Bu kez hedef posta şirketi oldu, 22 milyon kişinin verileri çalındı

Fransa’da ulusal posta operatörü La Poste grubunun dijital iştiraklerinden Maileva şirketine yönelik siber saldırı nedeniyle 22 milyon kişinin verilerinin çalındığı bildirildi.

Fransa’da art arda siber saldırılar! Bu kez hedef posta şirketi oldu, 22 milyon kişinin verileri çalındı

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ulusal posta şirketi La Poste’a bağlı kurumsal belge ve çevrimiçi posta gönderme platformu Maileva eylül ortasında siber saldırıya uğradı.

Fransa’da art arda siber saldırılar! Bu kez hedef posta şirketi oldu, 22 milyon kişinin verileri çalındı 1

22 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALINDI

Siber saldırı nedeniyle platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı.

Fransa’da art arda siber saldırılar! Bu kez hedef posta şirketi oldu, 22 milyon kişinin verileri çalındı 2

La Poste’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

FRANSA'DA SİBER SALDIRILAR

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da ay başında siber saldırıya uğramış ve 133 milyon doları aşan kripto para çalınmıştı.

Fransa’da art arda siber saldırılar! Bu kez hedef posta şirketi oldu, 22 milyon kişinin verileri çalındı 3

Ülkede ayrıca ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı soğutma sistemlerine yönelik saldırıdan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tutmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Fransa siber güvenlik
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