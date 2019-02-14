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Konya'da baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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GÜNDEM  | 14.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G. (56) ile kızlarından Ü.G. (21), tutuklandı, H.E.G. (13) serbest bırakıldı.

Konya'da baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G.'nin kızlarıyla birlikte uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenleyen polis, C.G. ile kızları Ü.G. ve H.E.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 20 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. C.G. ve kızlarından Ü.G. tutuklandı, H.E.G. serbest bırakıldı. (DHA)

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