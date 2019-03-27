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Konya'da Güneş etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Konya'da öğle saatlerinde Güneş'in etrafında oluşan hale meraklı gözlerin odağı oldu. Etrafında hale oluşan Güneş, ilgiyle izlendi.

Konya'da Güneş etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi

Konya'da öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan hale vatandaşların ilgisini çekti. Güneş etrafında oluşan halkaların, meteoroloji biliminde genellikle fırtına öncesinde belirdiği gözlemleniyor. Hale oluşumunda en büyük faktör ise ince buz bulutları. İnce ve büyük bulutlar milyonlarca buz kristali barındırıyor.

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Güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp kırılmasıyla 'hale' adı verilen dairesel şekil meydana geliyor. Gökyüzünde gökkuşağı renkleriyle oluşan şölen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya güneş hale

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