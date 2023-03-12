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  4. Konya'da güzellik merkezi açan Selin Ciğerci'ye şok! Açılışta protesto edildi

Konya'da güzellik merkezi açan Selin Ciğerci'ye şok! Açılışta protesto edildi

12.03.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da güzellik merkezi açan başarılı iş insanı ve fenomen Selin Ciğerci günlerdir Konya'da bir grup tarafından tepki çekiyordu. "Konya'da istemiyoruz" paylaşımlarından sonra açılışta protesto da geldi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Konya’ya güzellik merkezi açacağı duyulunca protesto edilen fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci açıklama yaptı. Gelen tepkilerin ardından video yayınlayan Selin Ciğerci Konyalı olduğunu söyleyerek "Beni çok üzdünüz, çok ayıp ve çok günah" demişti.

Güzellik merkezinin açılışı için Konya'ya giden Selin Ciğerci'ye bir grup tarafından protesto edildi.

Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup “Konya’dan defol” diyerek tepki gösterdi. Bölgede çok sayıda polis eyleme engel olmak için oradaydı.

"İslam düşmanısın" mesajını paylaşıp... "İslam düşmanısın" mesajını paylaşıp...

Yaşananlardan sonra Selin Ciğerci'ye destek mesajı yağdı.

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Tepkilere rağmen Konya'ya şube açan Ciğerci, bir başka paylaşımında ise Konya sokaklarında dolaşırken çekilen bir karesini yayınladı. Ünlü fenomen ve iş kadını Ciğerci, ''Yerleşmeye karar verdim, ev bakıyorum. Konyalı değil miyim? Keyfim bilir'' ifadelerini kullandı.

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