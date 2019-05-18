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Konya'da kayıp ihbarında bulunulan kişinin belindeki silahın ateş almasıyla öldüğü ortayı çıktı

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GÜNDEM  | 18.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Adem Gün (63) ölü bulundu. Gün'ün belindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu ve iç kanamadan öldüğü ortaya çıktı.

Konya'da kayıp ihbarında bulunulan kişinin belindeki silahın ateş almasıyla öldüğü ortayı çıktı

Adem Gün, dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Saray ve Atakent Mahalleleri arasındaki arazide arama çalışması başlattı. Saat 21.00 sırlarında da Gün'ün cansız bedeni bulundu.

İÇ KANAMAYA BAĞLI OLARAK ÖLDÜ

Cesedinin yanında tabancası bulunan Gün'ün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan otopside kalçasından giren mermi çekirdeğinin diz kapağı bölgesinde kaldığı, bunun da damar yırtılmasına neden olduğu belirlenen Gün'ün iç kanamaya bağlı öldüğü tespit edildi.

Adem Gün'ün belinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu olayın meydana geldiği ortaya çıktı. (DHA)

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