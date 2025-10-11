Konya'da vergi rekortmenleri listesi açıklandı! O futbolcu da listede yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. Sanayi kenti olarak bilinen Konya’da, Süper Lig ekibi Konyaspor’un futbolcularının listede yer alması dikkat çekti.

GUILHERME 12. SIRADA

Yeşil-beyazlı ekibin Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya’nın gelir vergisi rekortmenleri listesinde 12. sırada yer aldı. Guilherme’nin “ücret geliri” kapsamında beyan ettiği vergi miktarı 12 milyon 567 bin 272 TL olarak kayıtlara geçti.

Takım arkadaşlarından Alassane Ndao ve Adil Demirbağ da listede yer aldı. Ndao 6 milyon 713 bin TL ile 27. sırada, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.

KONYASPOR BAŞKANI ZİRVEYE YAKIN

Konya’daki vergi rekortmenleri listesinde, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker 23 milyon 404 bin 237 TL ile 2. sırada yer aldı.

Sanayi kenti Konya’da bir futbolcunun 12 milyon TL vergi ödeyerek ilk 15’e girmesi şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Sanayi kentinde futbolcuların ilk sıralarda olması dikkat çekici” yorumlarında bulundu.

Guilherme’nin başarısı, saha içindeki liderliğinin yanı sıra vergi konusundaki disiplinini de ortaya koymuş oldu.