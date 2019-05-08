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Konya mutfağından: Kaymak baklavası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Konya'ya has olan kaymak baklavası, hem tadı hem de maliyetiyle yüzleri güldürüyor. Üstelik son derece pratik bir tatlı. Merak edenler için kaymak baklavası tarifi geliyor.

Konya mutfağından: Kaymak baklavası

Saklı kalmış yöresel tariflerimizden biri de kaymak baklavası... Konya'nın en özel lezzetlerinden biri olan bu tarifi, iftar sofralarına pek yakıştırdık. Denemek isteyenler, buyursunlar;

Malzemeler:

1 adet yumurta
1/2 su bardağı süt
1/2 adet limon
Aldığı kadar un
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Nişasta
Kaymak

Şerbeti için;

5 su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
1/2 adet limonun suyu

Hazırlanışı:

Derin bir kapta yumurtayı, sütü ve limon suyunu karıştırın. Karışımın üzerine sıvı yağı ve azar azar unu ilave ederek hamur kıvamına getirin.

Yoğurduğunuz orta sertlikteki hamurdan 6 top beze yapıp yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.

Hamuru dinlendirdiğiniz aşamada şerbeti hazırlayabilirsiniz. Su ve şekeri kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ılımaya bırakın.

Bezeleri dilediğiniz boyutta açın ve fırında kızarana kadar pişirin. Ardından 3 pişmiş hamuru üst üste koyun ve üzerine kaymak yerleştirin.

Sonrasında diğer 3 hamuru da kaymağın üzerine koyun ve ılık şerbetle hamurları ıslayın. Afiyet olsun.

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kaymak baklavası yöresel tarifler kolay tatlı tarifleri

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