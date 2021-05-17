Konya Ticaret Borsası

KONYA - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,230, en yüksek 2,301 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,230

2,301

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2332,233

Mısır1,9162,207



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