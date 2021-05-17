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Konya Ticaret Borsası

17.05.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,230 ile 2,301 liradan işlem gördü

KONYA - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,230, en yüksek 2,301 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,230

2,301
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2332,233
Mısır1,9162,207

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Konya

Konya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:31
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:01
Yatsı
21:33

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Güneş Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
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