Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634, en yüksek 2,901 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar3,0623,128
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6342,901
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6582,954
Ekmeklik diğer buğday2,5592,865
Düşük vasıflı buğdaylar2,5112,901
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,3982,483
Mısır2,3752,449
Fasulye6,2277,708
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