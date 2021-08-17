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Konya Ticaret Borsası

17.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,634-2,901 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634, en yüksek 2,901 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,0623,128
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6342,901
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6582,954
Ekmeklik diğer buğday2,5592,865
Düşük vasıflı buğdaylar2,5112,901
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3982,483
Mısır2,3752,449
Fasulye6,2277,708

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Konya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
06:00
Öğle
12:59
İkindi
16:44
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Merve Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
Setenay Eczanesi
Selcuklu
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