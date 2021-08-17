Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634, en yüksek 2,901 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,0623,128

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6342,901

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6582,954

Ekmeklik diğer buğday2,5592,865

Düşük vasıflı buğdaylar2,5112,901

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3982,483

Mısır2,3752,449

Fasulye6,2277,708



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz