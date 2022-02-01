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Konya'da 30 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

01.02.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 30 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Konya'da yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 30 üniversite öğrencisi hastanelere götürüldü.

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrencilerden bir kısmında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü.

Bunun üzerine üniversite yetkilileri 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Ambulansla gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 30 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KTO Karatay Üniversitesi'nden yapılana açıklamada ise "Üniversitemiz yemekhanesinde çıkan bir yemekten dolayı bazı kişilerin etkilendiği görülmüş, hızla tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Bugün üniversitemiz yemekhanesinde tükettiği yemekten dolayı bir rahatsızlık hisseden sevgili öğrencilerimizin ve değerli eğitimcilerimizin hızla bizimle iletişime geçmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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