YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

11.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Alpaslan Mahallesi 90054. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan A.U. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli B.K'nin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı, mimarisiyle baş döndürüyorKitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı, mimarisiyle baş döndürüyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:19
Yatsı
21:59

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Karalar Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Aviva Eczanesi
Selcuklu
Nazar Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Yaprak Eczanesi
Selcuklu
Yeni Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.