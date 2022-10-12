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Konya'da muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandı

12.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandı.

İddiaya göre, üniversite öğrencisi S.Y.D. Beyşehir-Bademli Mahallesi yolunda aralarında husumet olan M.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. muştayla S.Y.D'yi başından ve elinden yaraladı.

S.Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.B. ekiplerce kısa sürede yakalandı.

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Konya Beyşehir öğrenci darp Muşta

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