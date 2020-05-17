YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da sokağa çıkmaları kısıtlı yaşlılar, evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor

Konya'da sokağa çıkmaları kısıtlı yaşlılar, evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor

KONYA HABERLERİ  | 17.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Uygulama kapsamında traş edilen 76 yaşındaki Alim Daban: - "Rüyada bile görsek inanamazdık. Yaklaşan bayram için nasıl tıraş olacağımı düşünüyordum. Kaymakamımızdan, en üst kademedeki Cumhurbaşkanımıza kadar herkesten Allah razı olsun"

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar, Vefa Sosyal Destek gruplarına dahil edilen berberler tarafından evlerinin önünde ücretsiz tıraş ediliyor.

Vefa Sosyal Grubu çalışmalarına ilçede faaliyet gösteren berberleri de dahil eden İlçe Kaymakamlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde kuaförlük hizmeti vermeye başladı.

Mahallelerde evlerinin önüne inen ya da bahçesine çıkan vatandaşların, maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uyan berberler tarafından ücretsiz bayram tıraşları yapılıyor.

Derebucak İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanı Ali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların her türlü temel ihtiyaçlarının karşılanmasından maaşlarının teslim edilmesine kadar tüm taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

- Vatandaş uygulamadan çok memnun

İlçe Kaymakamlığı olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi güzel bir projeye imza attıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşı ihtiyacı için ikamet ettikleri adreslerine berber hizmeti götürmeye başladık. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnun kaldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarla onların da hayır dualarını almaktayız. Kaymakamımız Coşkun Doğan bey başkanlığında yaptığımız bir toplantıda bu projeyi Derebucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu olarak hayata geçirme kararı aldık. Uygulama kapsamında Vefa çalışma gruplarına dahil edilen berberlerimiz, tüm masrafları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmak kaydıyla, vatandaşlarımızı evlerinin önünde, bahçesinde, açık havada Kovid-19 ve hijyen kurallarına uyarak tıraşlarını gerçekleştirmektedir.”

- "Rüyada bile görsek inanamazdık"

Uygulama kapsamında evinin önünde tıraş edilen 76 yaşındaki Alim Daban, "Rüyada bile görsek inanamazdık. Yaklaşan bayram için nasıl tıraş olacağımı düşünüyordum. Kaymakamımızdan, en üst kademedeki Cumhurbaşkanımıza kadar herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Evinin önünde tıraş olan Durmuş Aslan da böyle bir uygulamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirerek, "Dışarıya çıkamayınca nasıl tıraş olacağımızı kara kara düşünüyorduk. Kaymakamımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berber Mustafa Üzümcü ise Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarına dahil edilmesiyle kendisine ayrılan dış mahallelerde bayram tıraşı mesaisine başladıklarını belirterek, "Bize verilen listedeki tüm yaşlılarımızın bayramdan önce tıraşlarını inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Onları evlerinin önünde, bahçelerinde kiraz ağacı altında tıraş etmekten de büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Konya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:31
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:02
Yatsı
21:34

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Samanyolu Eczanesi
Karatay
Seda Tellioğlu Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hüyük’te tarımsal projelere destek hız kazandı

Hüyük’te tarımsal projelere destek hız kazandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.