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Konya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

08.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Niğde'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Karatay ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu Abdullah M, kendisini telefonla arayan kişi tarafından, adının terör örgütlerine karıştığı söylenerek dolandırıldığı iddiasıyla polis merkezine başvuruda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında daha önce de "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" gibi birçok suçtan kaydı olan şüpheli Ercan B'nin (50), kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonla aradığı insanları dolandırdığını tespit etti.

Ercan B'nin, aradığı kişilere adının FETÖ'ye karıştığını ve bu durumu para karşılığında düzeltebileceğini söyleyerek, karşılığında yüklü miktarda para talep ettiği ileri sürüldü.

Dolandırıcıların ağına takılan Abdullah M'nin de dolandırıcılara 125 bin lira para ve 200 gram altın verdiği belirlendi.

Bu şekilde çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüpheli Ercan B, Niğde'nin Bor ilçesinde yakaladı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında işlem başlatılan Ercan B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis Savcı

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