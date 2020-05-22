Konyalı berberde tıraş malzemeleri kişiye özel kullanılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir berber salonu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı için müşterilerine kişiye özel tıraş malzemeleriyle kuaförlük hizmeti sunmaya başladı.

Çarşı merkezinde iş yeri bulunan ve oğluyla birlikte çalışan 36 yıllık berber Adıgüzel Zedef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla bir süredir tüm meslektaşları gibi kendilerinin de hizmet veremediğini hatırlatarak alınan kararla yeniden faaliyet gösterebilmekten memnun olduğunu söyledi.

Salgının, berber ve kuaförler için yepyeni bir dönemin başlamasına vesile olduğunu belirten Zedef, "Bu yeni dönemde müşterilere daha temiz ve steril bir ortamda kaliteli bir hizmet vermek için yeni bir uygulamaya başladık. Devamlı müşterilerimizin her biri için şahsa özel tıraş malzemelerinin olduğu birer tıraş takımı kurduk. Bu tıraş takımı içerisinde tıraş makinesi hariç tüm tıraş malzemeleri var. Bunları kullandığımız kişi dışında başka hiçbir müşterimizde kullanmıyoruz." dedi.