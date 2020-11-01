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Konyaspor 1-2 Başakşehir (Maç sonucu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Konyaspor 1-2 Başakşehir (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un konuğu oldu.

Ligin ilk dört haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen ve ardından çıktığı iki maçı kazanan Başakşehir, Konya deplasmanında da üç puanın sahibi oldu ve galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında penaltı kazanan Konyaspor, Nejc Skubic ile bu vuruştan faydalanamadı. 45. dakikada ise Marko Jevtovic'in kendi kalesine attığı gol Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı tek golle üstün kapatan Başakşehir 59. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

  1. dakikada ise Artem Kravets'in golü skoru 2-1'e getirdi ve Konyaspor'u umutlandırdı.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Medipol Başakşehir deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından üst üste üç galibiyete ulaşan Başakşehir puanını 10'a yükseltti. İkinci yenilgisini alan Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

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