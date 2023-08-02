SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor 5 transferini duyurdu

Konyaspor 5 transferini duyurdu

02.08.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Galatasaray’dan Alexandru Cicaldau ile bir dönem Manchester United forması giyen Morgan Schneiderlin yanı sıra Yunus Mallı, Marlos Moreno ve Paul Bernardoni ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Konyasor 5 transfer birden açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau’yu Galatasaray’dan kiraladı. Konyaspor ayrıca Manchester United, Southampton, Everton gibi İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllığına anlaştı.

Konya temsilcisi, bu iki oyuncu dışında Fransız kaleci Paul Bernardoni ile 2 yıllık, son olarak Kasımpaşa forması giyen Yunus Mallı ile 1 yıllık, geçen sezonun devre arasında takımda kiralık olarak forma giyen Marlos Moreno ile de 2+1 yıllık kontrat imzaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık G.Saray! Icardi Ramos'u aradı ve...Yok artık G.Saray! Icardi Ramos'u aradı ve...
Merih Demiral F.Bahçe'yi böyle açıkladı: Bir tek onlara gelirim!Merih Demiral F.Bahçe'yi böyle açıkladı: Bir tek onlara gelirim!
G.Saray'ın rakibi 90+2'de belli oldu! Devler Ligi...G.Saray'ın rakibi 90+2'de belli oldu! Devler Ligi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Konyaspor yeni sezon manchester united forması alexand united forması

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Bir evin balkonunu ziyaret eden sinek kuşunun kameralara yansıma anı
Bir evin balkonunu ziyaret eden sinek kuşunun kameralara yansıma anı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Açlıktan öldü! Vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan öldü! Vegan fenomenin son paylaşımı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.