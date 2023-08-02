Konyaspor 5 transferini duyurdu

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Konyasor 5 transfer birden açıkladı. Yeşil-beyazlı ekip Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau’yu Galatasaray’dan kiraladı. Konyaspor ayrıca Manchester United, Southampton, Everton gibi İngiltere Premier Ligi takımlarında forma giyen Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllığına anlaştı.

Konya temsilcisi, bu iki oyuncu dışında Fransız kaleci Paul Bernardoni ile 2 yıllık, son olarak Kasımpaşa forması giyen Yunus Mallı ile 1 yıllık, geçen sezonun devre arasında takımda kiralık olarak forma giyen Marlos Moreno ile de 2+1 yıllık kontrat imzaladı.

