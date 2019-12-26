Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan Mustafa Cengiz'e tepki

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, her sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında güç savaşı yaşadığını ve buna bağlı gövde gösterisi yaptıklarını savunan Hilmi Kulluk, "Bu yaşadıklarına Anadolu takımlarını da dahil ettiklerini görüyorum. Zan altında bırakan, suçlayıcı ifadelerle, tepeden bakarak ve diğer takımları yok sayarak kendi aralarındaki hesapları görmeye çalışmaları her geçen gün spor kamuoyunu daha da çok rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

"BİLDİRİYE SÖZLÜ ONAY VERDİM"

Bu takımların yöneticilerinin yöntem ve usullerinin her zaman aynı olduğunu öne süren Kulluk, şu görüşlerini paylaştı:

"Bugün yeniden gündeme taşınan Kulüpler Birliği Vakfı bildirisine, dönemin Kayserispor Kulübü Başkanı ve vakfın başkan yardımcısı Sayın Erol Bedir ile yaptığımız telefon konuşmasında sözlü onay verdim. Ancak bildiriye bizim açımızdan son derece önemli olan ve olmazsa olmazımız gördüğümüz bir cümlenin ilave edilmesi konusunda da mutabık kaldık. Bildiriye vereceğimiz onay için öne sürdüğümüz tek şart buydu. O bildiride, Anadolu kulüplerine yapılan çok daha büyük hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bugünkü tartışmalara konu olan reaksiyonu göstermediği ve benzer kararlar almadığı, dolayısıyla bu durumun adalet duygusunu yaraladığı özellikle ifade edildi. Bugün benzer bir durumla karşılaşsak, Anadolu takımlarına karşı yapılan hataların ve sonrasında çifte standart anlayışıyla sümen altına itilen haksızlıkların altını çizmek için yine aynı şekilde hareket ederdim."