SPOR
  4. Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan Mustafa Cengiz'e tepki

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan Mustafa Cengiz'e tepki

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 26.12.2019 21:55 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in bir basın kuruluşuna verdiği röportajdaki, "Biz 'VAR kayıtları açıklansın' dediğimiz için Kulüpler Birliği Vakfı, 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavunun laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü" sözlerine tepki gösterdi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan Mustafa Cengiz'e tepki

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, her sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında güç savaşı yaşadığını ve buna bağlı gövde gösterisi yaptıklarını savunan Hilmi Kulluk, "Bu yaşadıklarına Anadolu takımlarını da dahil ettiklerini görüyorum. Zan altında bırakan, suçlayıcı ifadelerle, tepeden bakarak ve diğer takımları yok sayarak kendi aralarındaki hesapları görmeye çalışmaları her geçen gün spor kamuoyunu daha da çok rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

"BİLDİRİYE SÖZLÜ ONAY VERDİM"

Bu takımların yöneticilerinin yöntem ve usullerinin her zaman aynı olduğunu öne süren Kulluk, şu görüşlerini paylaştı:

"Bugün yeniden gündeme taşınan Kulüpler Birliği Vakfı bildirisine, dönemin Kayserispor Kulübü Başkanı ve vakfın başkan yardımcısı Sayın Erol Bedir ile yaptığımız telefon konuşmasında sözlü onay verdim. Ancak bildiriye bizim açımızdan son derece önemli olan ve olmazsa olmazımız gördüğümüz bir cümlenin ilave edilmesi konusunda da mutabık kaldık. Bildiriye vereceğimiz onay için öne sürdüğümüz tek şart buydu. O bildiride, Anadolu kulüplerine yapılan çok daha büyük hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bugünkü tartışmalara konu olan reaksiyonu göstermediği ve benzer kararlar almadığı, dolayısıyla bu durumun adalet duygusunu yaraladığı özellikle ifade edildi. Bugün benzer bir durumla karşılaşsak, Anadolu takımlarına karşı yapılan hataların ve sonrasında çifte standart anlayışıyla sümen altına itilen haksızlıkların altını çizmek için yine aynı şekilde hareket ederdim."

"BİZİM GÖZÜMÜZDE BÜTÜN TAKIMLAR EŞİTTİR"

Kulluk, bahse konu takımların yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara dikkat etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "İçinde lanetin, firavunun yer aldığı cümleler kurularak, yoksa biz de lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"MUSTAFA CENGİZ'İN İFADELERİ SON DERECE TALİHSİZ"

Mustafa Cengiz'in açıklamasında yer alan, "Bu 8 kulüp asla hakem hataları için konuşamaz! Konuşmamaları gerekir. Hakemler hakkında kesinlikle basın toplantısı yapmamaları gerekir" şeklindeki ifadeleri son derece talihsiz bulduğunu kaydeden Hilmi Kulluk, şu görüşlerini aktardı:

"İttifak Holding Konyaspor ve diğer Anadolu takımlarına hiç kimse nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini ve ne yapacağını dikte edemez. Süper Lig artık 3-5 takımın hegemonyasına teslim edilecek durumda değildir. Kulüplerimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, hakkaniyet çerçevesinde sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bizim gözümüzde bütün takımlar eşittir ve hiçbir takımın diğer takımlara karşı üstünlüğü yoktur. İlgili kurum ve kuruluşlar için de aynı şekilde olma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğun, Süper Lig takımları arasındaki adaletin sağlamlaştırılabilmesi için muhakkak tesis edilmesi gerekmektedir."

(AA)

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Kocaman'dan Yalova ziyaretiKocaman'dan Yalova ziyareti
Konyaspor'dan istifa açıklaması!Konyaspor'dan istifa açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konyaspor Hilmi Kulluk mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

G.Saray'dan sürpriz transfer

G.Saray'dan sürpriz transfer

İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim

İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim

Trabzon'a bir şok daha

Trabzon'a bir şok daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Aykut Kocaman: Üzülen taraf biziz!

Aykut Kocaman: Üzülen taraf biziz!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Süper Lig'de flaş ayrılık!

Süper Lig'de flaş ayrılık!

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan Mustafa Cengiz'e tepki

Hilmi Kulluk'tan Mustafa Cengiz'e tepki

Aykut Kocaman'dan Yalova ziyareti

Kocaman'dan Yalova ziyareti

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan istifa açıklaması!

Konyaspor'dan istifa açıklaması!

Joao Pereira'dan Merih Demiral sözleri

Joao Pereira'dan Merih Demiral sözleri

Selim Ay'dan sitem: "İnanılır gibi değil!"

Konyaspor'da sitem: "İnanılır gibi değil!"

Aykut Kocaman: Üzülen taraf biziz!

Aykut Kocaman: Üzülen taraf biziz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.