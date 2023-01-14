KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında "Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı" ile birlikte araştırılıyor. Maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olarak açıklandı. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bugün (14 Ocak 2023 Cumartesi) saat 14.00'da başlayacak.

Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ DIŞ SAHADA 3 MAÇTIR YENİLGİYLE DÖNÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 8 yenilgi, 5 eşitlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Siyah beyazlılar hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise Süper Lig'de çıktığı 17 maçın 6'sını kazandı, 9'undan eşitlikle ayrıldı ve 2'sinde yenildi.

Konyaspor haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP



