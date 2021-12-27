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Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Kartal, Konya deplasmanında!

27.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik sorumlu Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçın ardından 7 puan toplayarak yükselişe çıkan Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, zorlu Konyaspor deplasmanından kazanarak devre arasına 3 puanla girmek istiyor.

Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Kartal, Konya deplasmanında!

Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Konyaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş’ı eli boş göndermenin planlarını yapıyor. Bu sezon topladığı 36 puanla lider Trabzonspor’un en yakın takipçisi olarak 2. sırada yer alan Konyaspor’da ve rakibi Beşiktaş'ta bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak Konyaspor-Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Musa, Hadziahmetovic, Bytyqi, Mpoku, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Can, Larin, Batshuayi

KONYASPOR’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesine sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları sebebiyle Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK

Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, bu mücadele için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; Necip Uysal, N’Koudou, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

UMUT MERAŞ SAĞ BEKE

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Konyaspor
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