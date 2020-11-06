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Konyaspor’da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.11.2020 18:25 | Son Güncelleme

Konyaspor, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcusunun izole edilerek tedavisine başlandığını duyurdu.

Konyaspor’da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmayarak, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

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