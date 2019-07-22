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Konyaspor'da Erdon Daci'nin sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 22.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

Konyaspor, iç transferde genç futbolcusu Erdon Daci'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Konyaspor'da Erdon Daci'nin sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

2019-2020 sezonu sonunda Konyaspor'da sözleşmesi sona erecek olan Erdon Daci'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Erdon Daci, yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu, kendisine inananları mahcup etmemek için çok çalışacağını ve Konyaspor ile büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Erdon Daci şunları kaydetti:

"Aykut hocam, Sayın Başkanımız yöneticilerimiz, takımdaki ağabeylerim bana çok inandı. Bu üzerime büyük bir sorumluluk getirdi. Ben de bu inanca ve güvene layık olmak için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüm. Bolu’da mükemmel bir kamp ortamı vardı. Hepimiz çok iyi çalıştık. Bireysel olarak kendime hem iyi bakıyorum hem de antrenmanlarda büyük bir motivasyon ve hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah bu sezon hem kendi adıma hem de takımımız adına verimli ve başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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