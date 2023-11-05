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  4. Konyaspor'da Gökhan Töre depremi! Bu sezon yalnızca 45 dakika oynayabilmişti

Konyaspor'da Gökhan Töre depremi! Bu sezon yalnızca 45 dakika oynayabilmişti

05.11.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Konyaspor'da, Fatih Karagümrük maçı öncesi Gökhan Töre şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekibin doktoru Gökhan Özhan, tecrübeli futbolcunun antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşadığını söyledi.

Konyaspor'da Gökhan Töre depremi! Bu sezon yalnızca 45 dakika oynayabilmişti
Gökhan Töre

Gökhan Töre

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Süper Lig'in 11'inci haftasında bugün saat 16.00'da sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Konyaspor'da antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Gökhan Töre, mücadelede forma giyemeyecek.

Yeşil-beyazlı ekipten tecrübeli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Antrenmanda darbeye bağlı sakatlık geçiren futbolcumuz Gökhan Töre'nin sol ayak bileği alt sindesmoz bağında yırtık ve interosseoz membranda kısmi yaralanma saptanmış olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisi, yapılacak ileri tetkiklere göre planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SADECE 45 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

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Sezon başında Ankaragücü'nden Konyaspor'a transfer olan 31 yaşındaki Gökhan Töre, yeşil-beyazlı kulüp ile 1+1 yıllık mukaveleye imza atmıştı. Konyaspor formasıyla 3 maça çıkan Gökhan Töre, bu karşılaşmalarda toplam 45 dakika sahada kalabilmiş ve herhangi bir skor katkısı yapamamıştı.

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