Konyaspor'da izin bitti

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında, 22 Kasım Pazar günü iç sahada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Oyuncular 5’e 2 pas çalışmasının ardından, yarı sahada oynanan topla oyun ve tempolu koşu ile antrenmanı tamamladı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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