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Konyaspor'da Samuel Eduok takımdan ayrı çalışıyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 29.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Konyaspor’un yeni transferi Samuel Eduok, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Konyaspor'da Samuel Eduok takımdan ayrı çalışıyor

Konyaspor’un Hırvatistan’ın Hajduk Split takımından 1 yıllığına kiraladığı ve dün ilk antrenmanına çıkan Samuel Eduok, form tutmak için çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor.

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Eduok, sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde takım antrenörleri yönetiminde yaklaşık 1 saat süren çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı.

(İHA)

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