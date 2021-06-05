Konyaspor'da yeni başkan Fatih Özgökçen

Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Fatih Özgökçen seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak genel kurul divan heyeti oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet raporu okundu.

Kulübün eski başkanı Hilmi Kulluk, yaptığı konuşmada, seçime tek aday olarak giren başkan adayı Fatih Özgökçen'e başarı dileyerek, "Yapılan olağanüstü genel kurulun camiamıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevimiz süresince bizleri destekleyen herkese ve Konyaspor sevdalılarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha sonra, yönetim kurulu faaliyet raporunun ardından gelir gider raporu ile mali bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 242 milyon lira olduğu açıklandı. Okunan hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy çokluğuyla kabul edildi.

"BU SEZONU DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUM"

Oylama öncesi genel kurula hitap edeh Fatih Özgökçen, Konyaspor'un kurulduğu günden bu yana Türk futboluna yaptığı katkıların inkar edilemez olduğunu söyledi.

Taraftarlarına iki kupa kazanma ve UEFA'da mücadele etme heyecanı yaşatan Konyaspor'un, 100. yılını kutlayacağı 2021-2022 sezonuna tazelenmiş olarak başlayacağını aktaran Özgökçen, "Konyaspor'u, taraftarının takımla bütünleştiği, birlik ve beraberliğin olduğu, başarıdan başarıya koştuğu, sürdürülebilir başarıyı yakalayan bir takım haline getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.