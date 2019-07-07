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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 07.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

Konyaspor, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Kayacık Tesisleri’nde sürdüren Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. 5’e 3 ve topla oyunla devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalışırken, antrenmanın ısınma bölümünde takımda yer alan Petar Filipovic ve Fallou Diagne daha sonra atletik performans antrenörü ile beraber çalıştı. (DHA)


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