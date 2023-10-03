Konyaspor'dan Gökhan Töre için dikkat çeken açıklama! 'Aklıma Ömer Toprak'ın ağzına silah dayaması geldi!'

Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel ve Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, geçen pazar günü oynanan Beşiktaş maçında siyah-beyazlı futbolcu Aboubakar'ın top eline değince duraksadığını ve hakemin penaltı vermesini beklediğini belirterek, maçı yöneten hakem Arda Kardeşler'in büyük bir hataya imza attığını söyledi.

"AKLIMA GÖKHAN TÖRE'NİN, ÖMER TOPRAK'IN AĞZINA SİLAH DAYAMASI GELDİ"

Bir gazetecinin, takıma yeni katılan Gökhan Töre'nin transferiyle ilgili sorusunu ise Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz cevapladı. Korkmaz, şunları söyledi:

''Gökhan Töre, son kadroda yoktu. Teknik direktörümüz yanına çağırmış, performansını çok beğendiğini ancak süre alması için biraz daha vakit geçmesi gerektiğini söylemiş. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu oyuncunun bir Premier Lig ve Beşiktaş kariyeri var. Benim şahsi kanaatim Beşiktaş karşısında kulübede bile olabilirdi. Tam hazır olmayan bir oyuncuyu, ihtiyaç hissettiğinde oyuna alır ve kötü performans sergilerse bu sefer olaylar tamamen tersine döner. Hazır olmayan oyuncu demek takımlarıyla kamp yapmamış oyuncu demek. Gökhan Töre transferi, transferin son dakikası gerçekleşen bir olay. Neredeyse ilaveten ücretsiz bir oyuncu. Türk, yerli statüde, para da vermeyeceğiz bu adama. Çok iyi tamam gelsin, bakarsın bize bir sistem oluşturur. Böyle bir ihtiyaç duyar. Gökhan Töre, yani çok ciddi maaşı bile yok oyuncunun. Maaş haricinde bir şeyi yok. Konu sadece perçinleyecek cümleler var içerdi. Seninle önümüzdeki sezonda devam etmek istiyoruz gibi. Yoksa son dakika alınmış bir oyuncu. Bana bu olayı söylediklerinde direkt aklıma gelen, Gökhan Töre'nin milli takımda Ömer Toprak'ın ağzına silah dayamasıydı. Bendeki kafamdaki algı bu. 'İçeride bir huzur ortamı oluşturmaya çalışıyoruz, değişiklikler, yenilikler yapmaya çalışıyoruz, içeriyi huzursuz hale getirmeyelim' dedim. Daha sonra bu konuyu konuşmak için tesislere gittim ve çocuğun geçen seneki çalıştığı iki hocayla görüştük. Eski takım arkadaşı, gurbetçi çocukla konuştuk o da bize 'Eski Gökhan'ı sorsanız bir şey derdim, ama son bir kaç yıldır sistem değişti. Size psikolojik sorun çıkarmaz' dedi'' ifadelerini kullandı.

"STANOJEVİC'İN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Korkmaz, hafta sonu oynanacak Hatayspor maçında istenilen sonucun alınamaması durumunda teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in gönderilmesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

​"Hiçbir şekilde gündemimizde yok. Bir yabancı teknik direktörden böyle bir enerji alabileceğimi düşünmüyordum, ama iletişimi çok kuvvetli, antrenman teknikleri çok iyi. Umarım Hatayspor maçını kazanırız, ama kazanamadığımız takdirde şu anda gündemde böyle bir durum söz konusu değil” diyerek sözlerini tamamladı.

