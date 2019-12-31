Konyaspor'dan Ünal Karaman'a teklif

Süper Lig'de kötü günler geçiren Konyaspor yönetimi, Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etmezken, yeni teknik direktör arayışlarını da sürdürdüğü öğrenildi.
Konyaspor'un Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürdüğü, ancak 53 yaşındaki teknik adamın " 1.5 ay kafamı dinlemek istiyorum" diyerek teklifi reddettiği belirtildi.
Transfer listesinde adı geçen diğer teknik direktörün ise Tolunay Kafkas olduğu öne sürüldü.
(Ajansspor)
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