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  4. Konyaspor'dan Ünal Karaman'a teklif

Konyaspor'dan Ünal Karaman'a teklif

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 31.12.2019 08:12 | Son Güncelleme

Konyaspor'un, Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürdüğü, ancak 53 yaşındaki teknik adamın " 1.5 ay kafamı dinlemek istiyorum" diyerek bu teklifi reddettiği belirtildi.

Konyaspor'dan Ünal Karaman'a teklif

Süper Lig'de kötü günler geçiren Konyaspor yönetimi, Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etmezken, yeni teknik direktör arayışlarını da sürdürdüğü öğrenildi.

Konyaspor'un Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürdüğü, ancak 53 yaşındaki teknik adamın " 1.5 ay kafamı dinlemek istiyorum" diyerek teklifi reddettiği belirtildi.

DİĞER ADAY TOLUNAY KAFKAS

Transfer listesinde adı geçen diğer teknik direktörün ise Tolunay Kafkas olduğu öne sürüldü.

(Ajansspor)

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