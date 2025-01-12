SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Konyaspor-Fenerbahçe maçı için Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten çarpıcı iddia!

Konyaspor-Fenerbahçe maçı için Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten çarpıcı iddia!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 21:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve deplasmanda kaybetmeme serisini 20 maça çıkarttı. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılırın ikinci başkanı Metin Öztürk, açıklamalar yaparken yarınki Konyaspor - Fenerbahçe maçı için çarpıcı bir iddiada bulundu. . İşte detaylar...

Konyaspor-Fenerbahçe maçı için Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten çarpıcı iddia!

Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları;

HARCAMA LİMİTLERİ

GhHN2b9W4AAwbrd

"Biz daha önce de TFF'yi istifaya davet etmiştik. Israrımız devam ediyor. Seçilmelerine katkılarımız oldu. Üzgünüz. Kandık. Görüyorsunuz takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar. Bakıyorlar ki, birilerinin işlerine gelmiyor. Kimi rahatsız etmiş olabilir limit problemi? Biraz dikkatli bakmak lazım. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar."

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Screenshot_4

"Yarınki maçta 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için neler yapacaklar, gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz yarınki maçta olacak. Büyük ihtimalle 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Rakibimize önerim kuruluş yılları 1907 ya 7 tane yıldız taksınlar."

"SABIKALI BİR VAR..."

Screenshot_5

"Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. Tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugünde sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken yerde etmeyen bir VAR vardı. Sabıkalı bir VAR zaten görürsünüz."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Başakşehir Metin Öztürk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü!

Barış Alper sahne aldı, Galatasaray zirve yürüyüşünü sürdürdü!

Başakşehir'de penaltı tartışması: VAR’dan gelen karar sosyal medyayı salladı!

Başakşehir'de penaltı tartışması: VAR’dan gelen karar sosyal medyayı salladı!

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu!

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu!

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Sosyal medyada kendini 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıttı! Evinde ele geçirildi, tam 110 milyon TL değerinde...

Sosyal medyada kendini 'enerjik vücut işçisi' olarak tanıttı! Evinde ele geçirildi, tam 110 milyon TL değerinde...

O pozisyona sitem etti! "Penaltı mı değil mi diyorlar ya..."

O pozisyona sitem etti! "Penaltı mı değil mi diyorlar ya..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.